Ministerpräsident Bodo Ramelow Bildrechte: MDR THÜRINGEN

Dagegen setzt Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) weiter auf die Einsicht der Menschen. Im MDR sagte er, er stehe Ausgangssperren zurückhaltend gegenüber. Er schließe sie aber nicht aus. Die Polizei solle nun verstärkt kontrollieren, ob die Regeln zur Eindämmung der Epidemie eingehalten und zum Beispiel Ansammlungen in Parks verhindert werden. Im ZDF forderte Ramelow die Thüringer dazu auf, sich wegen der Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus nicht in Gruppen zu treffen. Derzeit sei es das Beste, sich so wenig wie möglich im öffentlichen Raum zu bewegen. Ramelow kritisierte, dass die Innenstädte in den vergangenen Tagen teils noch prall gefüllt gewesen seien. Nach Angaben des Ministerpräsidenten wollen sich der Bund und die Länder am Sonntag in einer Telefonschalte über die Frage von Ausgangssperren abstimmen.