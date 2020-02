Hochschulen in Thüringen Jenaer Professoren sehen Wissenschaftsfreiheit in Gefahr

Nikolaus Knoepffler, Dekan der Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften an der Universität Jena, sieht bei Auseinandersetzungen mit strittigen Positionen an Hochschulen zunehmend die Freiheit der Wissenschaft bedroht. Auf Anfrage von MDR THÜRINGEN sagt der Professor: "Ich sehe die Gefährdung, dass man sich den akademischen Debatten mit Vertretern von Thesen, die einem nicht gefällig sind, verweigert und diese praktisch exkommuniziert, also nicht mehr einladen darf. Oder dass man Positionen, die eher rechts eingeordnet werden, praktisch nicht mehr möglich macht." Die Freiheit von Lehre und Forschung wird in Deutschland im Grundgesetz (Art. 5) garantiert.

Schlagzeilenträchtige Fälle in Thüringen

Prof. Dr. Nikolaus Knoepffler Bildrechte: dpa Als konkrete Anlässe für seine Warnung nennt Knoepffler Fälle, die sich ausschließlich außerhalb Thüringens zugetragen hatten. So verweist der Philosoph und Theologe neben den Protesten gegen den Makroökonomen Lucke in Hamburg auf einen Internetblog, in dem dem renommierten Berliner Politikwissenschaftler Herfried Münkler "Rassismus" und "Sexismus" vorgeworfen worden war. Nach ähnlichen Vorkommnissen in Thüringen gefragt, teilten die Universitäten in Weimar, Ilmenau und Erfurt mit, dass es dort in der Vergangenheit nicht zu Auseinandersetzungen gekommen sei, die mit den Fällen Lucke oder Münkler vergleichbar wären.

Dabei lassen sich in Thüringen durchaus Kontroversen finden, die es zwar zum Teil nicht bis in die Schlagzeilen geschafft haben, trotzdem aber zu Knoepfflers Warnung passen könnten. Im Wintersemester 2016/2017 etwa drohten Studierende an der Universität Erfurt damit, einen Seminarraum mittels Sitzstreik zu blockieren. Anlass war die Einladung eines Vertreters einer christlich-fundamentalistischen Lobbygruppe, die sich unter anderem gegen Schwangerschaftsabbrüche stark macht. Nach heftiger Diskussion sei der umstrittene Gast schließlich doch im Seminar aufgetreten, bestätigte der damalige Lehrbeauftragte MDR THÜRINGEN. Öffentlich möchte sich der Theologe zu diesem Fall aber nicht weiter äußern.

Ilmenau: Raum für "Folge-Vortrag" verwehrt

Erst vor wenigen Tagen kam es an der TU Ilmenau zu einer Auseinandersetzung um eine Veranstaltung an der dortigen Seniorenakademie. In diesem Zusammenhang wirft der TU-Professor Jens Wolling der eigenen Uni-Leitung vor, "gegen die Freiheit der Lehre" zu verstoßen. Was war passiert? In besagter Veranstaltung referierte der ARD-Journalist und TU-Honorarprofessor Claus-Erich Boetzkes zum Thema: "Ist das noch Journalismus oder sind das schon Fake News? - Wie Medien Panik schüren". In der Ankündigung zu diesem Vortrag waren Sätze zu lesen wie: "An ausgewählten Beispielen soll gezeigt werden, wie gerade im Zusammenhang mit dem Klimawandel Panikstimmung erzeugt wird."

Vorlesung an der TU Ilmenau Bildrechte: MDR/TU Ilmenau Diese Einladung war auch dem langjährigen Leiter des Fachgebiets Empirische Medienforschung und politische Kommunikation am Institut für Medien und Kommunikationswissenschaft Jens Wolling aufgefallen. Sein Verdacht: Hier könnten "einige elementare wissenschaftliche Regeln verletzt werden". Auf Anfrage von MDR THÜRINGEN sagte er: "Der Begriff Fake News ist für die absichtliche Fehlinformation reserviert, die darauf abzielt Menschen bewusst falsch zu informieren. Das den Medien in Deutschland vorzuwerfen geht schon ein bisschen in Richtung 'Lügenpresse'. Und an 'ausgewählten Beispielen' kann man alles zeigen und immer auch das Gegenteil davon. Wissenschaftlich geht man systematisch vor und wählt nicht das gezielt aus, was die eigenen Thesen stützt."

Um dies Boetzkes Vortrag entgegen zu setzen, bat Wolling die Uni-Leitung um einen Raum für eine eigene Veranstaltung zum selben Thema. Nach seiner Vorstellung sollte dieser Raum in der Nähe zu Boetzkes Veranstaltungsort liegen, um nach dessen Vortrag dessen "Publikum zu erreichen". Doch der Raum wurde Wolling verwehrt. MDR THÜRINGEN sagte Jens Wolling, dass es sich bei diesem Vorgang aus seiner Sicht um "einen Eingriff in die Freiheit von Wissenschaft und Lehre" handle. "Das Rektorat hat dem wissenschaftlichen Diskurs nicht höchste Priorität gegeben und das sollte an einer Universität nicht vorkommen." Die Universität selbst teilte dazu mit: "Das Vorgehen der TU Ilmenau hat in keinster Weise etwas mit einer Unterbindung von Wissenschaftsfreiheit zu tun. Da es dem Reglement der Seniorenakademie entgegenläuft, im Nachgang eines Vortrages einen zweiten Vortrag zum vorangegangen Vortrag zu halten, wurde Professor Wolling von der Universitätsleitung schriftlich angeboten, ebenfalls im Rahmen der Seniorenakademie einen eigenen Vortrag zu diesem Thema zu halten. Dieses Angebot wurde von Prof. Wolling abgelehnt."

Jena: "Sprachliche Vorschriften" für Dozenten?

An der Universität Jena war es vor Weihnachten zu einer Auseinandersetzung am Institut für Soziologie gekommen. In einer Vorlesung zum Thema "Kultureller Wandel" wollte der Dozent auch die Thesen des US-Forschers Samuel P. Huntington ("Kampf der Kulturen") behandeln. Das allerdings stieß auf Widerspruch seitens einer Studentin, die Huntington für einen "Kulturrassisten" hielt. Zudem versuchten einige Teilnehmer der Vorlesung, dem Dozenten "sprachliche Vorschriften" zu machen etwa mit Blick auf gendergerechte Sprache. Dies bestätigte der Dozent MDR THÜRINGEN, der sich ebenfalls nicht öffentlich äußern möchte.