"Dein Ride" Fans testen Radstrecken für die Deutschlandtour 2021

Wie so viele Sportveranstaltungen in diesem Jahr musste auch die Deutschlandtour der Radprofis abgesagt werden. Dennoch findet sie statt. Aber eben anders: unter dem Motto "Dein Ride" können ambitionierte Freizeitsportler in die Pedale treten. 400 Sportler haben sich für "Dein Ride" angemeldet. Auf vier Etappen geht es durch vier Bundesländer von der Ostseeküste bis nach Franken. Start war am Donnerstag in Stralsund. Zielort ist am Sonntag nach 727 Kilometern Nürnberg. Ambitionierte Hobbysportler fahren mit ehemaligen Profis die Strecke der Deutschland Tour 2021 ab. Dabei gelten strenge Corona-Auflagen.