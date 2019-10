Studie Viele Jugendliche misstrauen Parteien und Politikern

Von Demokratieverdrossenheit wollen die Autoren der Studie aber nicht sprechen. Demnach wird der Grundsatz, dass es in einer Demokratie eine Vielfalt von Meinungen geben muss, von fast allen befragten Jugendlichen akzeptiert. Gefragt wurde auch danach, ob die Parteien zu wenig auf die Interessen von Minderheiten achten würden. Die Antworten zeigten, dass die Jugendlichen in ihren Erwartungen an die Demokratie mehrheitlich nicht enttäuscht wurden. Gefragt wurden die Jugendlichen auch nach ihrem Vertrauen in verschiedene Institutionen. Im Ergebnis genießt die Polizei das größte Vertrauen, soziale Medien dagegen stehen in der Vertrauensskala ganz unten.