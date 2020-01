Die Deutsche Bahn AG plant für dieses Jahr umfangreiche Investitionen in Bahnhöfen und auf Strecken in Thüringen. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, sollen am Bahnhof Jena-Göschwitz die Bahnsteige 1 bis 3 erneuert werden. Die Bahnhöfe in Wernshausen und Zella-Mehlis sollen Aufzüge und Fußgängertunnel erhalten. Auf der Strecke zwischen Apolda und Weimar will die Bahn Gleise, Weichen und Oberleitungen erneuern.