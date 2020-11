Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner und Bildungsminister Helmut Holter haben eine neue Corona-Sonderverordnung unterzeichnet. Sie tritt am 1. Dezember in Kraft und gilt bis einschließlich 20. Dezember. Sonderregeln für das Weihnachts- und Silvesterfest enthält sie nicht. Die wichtigesten Änderungen zu den schon bestehenden Regeln im Überblick:

In Einrichtungen mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmeter darf sich höchstens ein Kunde pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche aufhalten. In Einrichtungen mit mehr als 800 Quadratmeter dürfen sich 80 Kunden aufhalten, plus einem Kunden pro 20 Quadratmeter auf der Verkaufsfläche ab 801 Quadratmeter Gesamtfläche. In Einkaufszentren gilt dies für die jeweilige Gesamtverkaufsfläche.