Thüringen gehört nach Ansicht von Experten zu den Hochrisikogebieten für Diabetes Typ 2. Wie der Diabetologe Rainer Lundershausen auf einer Diabetikertagung in Erfurt sagte, ist der Grund dafür die fette und zuckerreiche Ernährung der Thüringer. Zunehmend erkranken deswegen auch schon Jugendliche hierzulande an Diabetes .

Derzeit gibt es in Thüringen zwischen 170.000 und 200.000 Diabetiker. 90 Prozent von ihnen leiden an Diabetes Typ 2, ausgelöst vor allem durch falsche Ernährung und Bewegungsmangel. Auch der Typ-1-Diabetes, der durch eine Autoimmunerkrankung ausgelöst wird, ist auf dem Vormarsch. Als eine mögliche Ursache wird derzeit auch eine zunehmende Umweltbelastung vermutet. So werde die Krankheit häufiger auch bei Anwohnern an stark befahrenen Straßen beobachtet, sagte Diabetesarzt Lundershausen.