Polizei und Feuerwehren im Dauereinsatz

Vielerorts laufen die Aufräumarbeiten nach dem Sturm. "Friederike" hat es am Donnerstag thüringenweit rund 950 Polizei- und Feuerwehreinsätze gegeben. Zwischen Donnerstag 13 Uhr und Freitagmorgen 4 Uhr gingen mehr als 1.400 Notrufe bei der Polizei ein. Vielerorts wurden Dächer abgedeckt, so auch an Schulen in Artern und Greußen (beides Kyffhäuserkreis) und in Pößneck (Saale-Orla-Kreis). In der Pößnecker Schule befanden sich zu dem Zeitpunkt noch Kinder im Gebäude. Sie blieben unverletzt. In Böhlen im Ilm-Kreis blieb ein Schulbus stecken.

Der Erfurter Hauptbahnhof Donnerstagnachmittag. Viele Reisende wussten nicht, wie es weiter geht. Bildrechte: MDR/Werner G. Lengenfelder In Erfurt ist ein asiatischer Großmarkt einsturzgefährdet - dort wurde das Dach stark beschädigt. Im "Smart-Tower" in Erfurt-Bindersleben - einem Glasturm für Autos - lösten sich die Scheiben. Das Gelände wurde weiträumig abgesperrt. Am Freitag soll der Turm repariert werden. Außerdem blockierten umgestürzte Bäume die Straßen. In Gera wurde das Dach der Feuer- und Rettungswache komplett abgedeckt. Der Betrieb konnte trotz fehlenden Regenschutzes aufrechterhalten werden.

Noch immer sind Haushalte ohne Strom

Die regionalen Stromnetzbetreiber in Thüringen bekommen die Sturmschäden in den Griff. Das Unternehmen Thüringer Energienetze (TEN) teilte am Freitagmorgen mit, inzwischen seien nur noch 1.700 Haushalte ohne Elektrizität. Mitnetz Strom erklärte, in seinem Netzgebiet im Altenburger Land müssten noch 700 Haushalte ohne Strom auskommen. Durch den Orkan "Friederike" waren am Donnerstag 30.000 Thüringer Haushalte von der Versorgung abgeschnitten worden. Die Netzbetreiber arbeiten mit großem Personalaufwand daran, ihre Leitungen zu reparieren.

TEN-Sprecher Martin Schreiber erklärte, 450 Kollegen seien im Einsatz.. Schwerpunkte sind Nord- und Ostthüringen. An den Brennpunkten im Unstrut-Hainich-Kreis, Nordhausen, Eichsfeldkreis und den Landkreisen Greiz, Saale-Holzland sowie Saalfeld-Rudolstadt wurde auch in der Nacht gearbeitet. Einzelne Stromausfälle gibt es auch im Kreis Schmalkalden-Meiningen. Dort sind unter anderem Henneberg und Sülzfeld betroffen.