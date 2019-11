Die Thüringer Mitglieder der Partei "Die Partei" sind tatkräftig gewesen und haben ihr Wahlversprechen eingelöst. "Deine Bierspende für Thüringen", lautete ihr Aufruf an die Wähler und Wählerinnen in ganz Thüringen. Das Freibier sollte in Orten mit weniger als 1000 Einwohnern ausgeschenkt werden - aber nur dort, wo die AfD bei der Landtagswahl weniger als fünf Prozent der Stimmen erhielt.