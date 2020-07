Nach dem Landesvorsitzenden der Arbeiterwohlfart (Awo) Werner Griese und Vize Steffen Kania hat mit Elvira Diebold eine weitere Stellvertreterin ihren Posten geräumt. Die 60-jährige Diebold erklärte ihren Rücktritt schon am Montag bei der Landesvorstandssitzung, wie die "Thüringer Allgemeine" schreibt. Bereits in der vergangenen Woche hatte Diebold ihr Amt als Kreisvorsitzende in Erfurt niedergelegt.