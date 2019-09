Abgeordnetenwatch.de Frageportal für Landtagskandidaten in Thüringen gestartet

Ein Moderationsteam überprüft alle Fragen. So werden Hasskommentare und Hetze oder unangebrachte private Fragen beispielsweise aussortiert. Die Antworten übernehmen die Kandidaten dann selbst. Auch diese werden von den Moderatoren überprüft. Danach sind aber alle Fragen und Antworten für jeden Nutzer einsehbar. Wer seine Postleitzahl eingibt, kann sich die Direktkandidaten aus dem eigenen Wahlkreis anzeigen lassen.

Bundesweit wurden bereits 200.000 Fragen an Politiker gestellt. Davon wurden nach Angaben der Betreiber 80 Prozent beantwortet. Etwa die Hälfte aller Nutzer gab außerdem an, durch das Portal zum ersten Mal in Kontakt mit einem Abgeordneten oder einem Kandidaten getreten zu sein. Bis zum 26. Oktober können die Wähler noch ihre Fragen stellen.