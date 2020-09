Die Fördergelder aus dem Digitalpaket Schule zu beantragen, ist eine Herkulesaufgabe für die Schulträger. Sie beginnt mit einem Medienkonzept. Jede Schule trägt darin zusammen, wie sie digital ausgestattet werden soll. Auf Grundlage dieser Konzepte erstellen die Kommunen einen Medienentwicklungsplan, mit dem sie Fördergelder aus dem Digitalpakt Schule beantragen können. 5,5 Milliarden Euro haben Bund und Länder schon im vergangenen Jahr – vor Corona – dafür bereitgestellt. Doch an das Geld zu kommen, ist in manchen Orten schwieriger als gedacht. So beispielsweise auch in Erfurt.

Trotz eines geprüften Medienkonzepts befürchten Lehrer, Schüler und Eltern in Erfurt, wohl noch lange auf die digitale Grundausstattung ihrer Schule warten zu müssen. Für die Förderanträge sind dort zwei Ämter zuständig. Das Amt für Bildung kümmert sich um die elektronische Ausstattung, wie Tablets oder interaktive Tafeln. Doch Anträge dafür können laut Förderrichtlinie des Landes erst gestellt werden, wenn die Schule bereits digital vernetzt ist. Für die Netzwerke, die die Grundlage für die Verfügbarkeit des Internets in den Schulen bilden, ist wiederum das Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung zuständig.

Eben weil beim Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung die Kapazitäten für eine Bestandsaufnahme der digitalen Grundausstattung fehlen, werden in Erfurt erst einmal ausschließlich Neubauten und Schulen, die generalsaniert werden, gefördert. Nach MDR THÜRINGEN-Informationen kommen deshalb lediglich zehn Schulen in den Genuss der Förderung.

Die Kommunen blicken aber auch auf die Folgekosten. Sie müssen versichern, dass sie die geförderte Technik auch warten und den Internetzugang finanzieren können. Trotz allem will es Erfurts Stadtrat und Lehrer Michael Hose nicht hinnehmen, dass lediglich Schulen, die ohnehin generalsaniert oder neu gebaut werden, mit Netzwerkkabeln, Servern und passender Software ausgestattet werden. Er fordert, dass entweder mehr Personal für das Gebäudemanagement bereit gestellt oder ein Planungsbüro mit der Projektabwicklung beauftragt wird. "Wir können nicht 15 bis 20 Jahre warten, ehe alle Schulgebäude saniert sind, um die Grundausstattung für digitalen Unterricht zu legen", so Hose.

Auch Jena hat seinen Antrag schon bewilligt bekommen und will nun die Aufträge ausschreiben. An fast jeder Schule müsse gebaut werden, was sich insgesamt auf rund 170.000 Euro summieren werde, so ein Sprecher der Stadt. In Jena sind die Schulen zuerst dran, die am sanierungsbedürftigsten sind oder derzeit saniert werden.