Wald ist Wald und soll möglichst Wald bleiben. Deshalb schreibt das Thüringer Waldgesetz in Paragraf 10 vor: Der Wald darf nur in eine andere Nutzungsart umgewandelt werden, wenn die Forstbehörde das erlaubt. Seit Januar 2020 liegt dem Thüringer Landtag ein Gesetzentwurf vor, mit dem dieser Paragraf verschärft werden soll. "Eine Änderung der Nutzungsart zur Errichtung von Windenergieanlagen ist nicht zulässig." - diesen Satz wollen FDP und CDU in das Thüringer Waldgesetz aufnehmen. Mit diesem Satz wollen sie Windräder im Wald verbieten. Ein einfacher Hauptsatz mit politischer Sprengkraft. Luftbildaufnahme zweier noch nicht fertig gestellter Windräder im Thüringer Wald. Zu sehen sind die Türme ohne Maschinenhaus und Rotorblätter. Die Windräder stehen in einem Waldgebiet in der Nähe mehrerer Ortschaften. Bildrechte: MDR/Susan Meinhardt

Bürger melden sich engagiert zu Wort

Seit Anfang Juli und noch bis zum 11. September können sich Thüringer Bürger auf der Online-Diskussionsplattform des Thüringer Landtages zu diesem Vorschlag äußern. 26 Beiträge waren dort am Freitag zu lesen - alle Autoren befürworten das Verbot. Einige davon engagieren sich in Thüringer Bürgerinitiativen, die seit Jahren ein solches Verbot fordern. In faktenreichen und poetischen, sachlichen und polemischen Beiträgen begründen Menschen, warum sie die Schutzwürdigkeit des Ökosystems Wald höher bewerten als die Möglichkeit, auf Waldflächen Windstrom zu erzeugen. Manche gehen sehr in die Tiefe. Gegner des Verbots haben sich bisher nicht geäußert im Diskussionsforum.

Im Landtag selbst polarisiert dieses Thema wie kaum ein anderes in dieser Legislaturperiode. Als FDP und CDU ihren Entwurf am 31. Januar einbrachten, folgte eine zugespitzte Debatte. Dann wurde das Papier in den Forstausschuss und den Umweltausschuss überwiesen. Und dort steckt es fest. Denn politisch könnten hier ganz schnell jene die Verlierer sein, die sich zuerst bewegen.

FDP will umsetzen und nicht taktieren

Dirk Bergner Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die FDP hatte die CDU nach der Wahl gedrängt, den Gesetzentwurf zügig ins Parlament einzubringen. Der Abgeordnete Dirk Bergner, stellvertretender Fraktionschef und Sprecher für Forstwirtschaft, wirbt weit über das Parlament hinaus für dieses Verbot. Bergner ist in Leipzig aufgewachsen. Die schönste Erinnerung an seine Kindheit sind die Wochenenden bei den Großeltern in Ostthüringen - inmitten intakter Natur. Der Wald als Rückzugs- und Erlebnisraum hat damals quasi seine DNA mit geschrieben. Der 55-Jährige will das Verbot schon allein wegen der Schneisen, die für den Bau der Anlagen in den Wald geschlagen werden müssen. Seine Argumente und die der Bürgerinitiativen sind nahezu identisch. "Wenn Wald ökologisch im Hintertreffen ist, müssen wir ihn aufwerten und nicht abholzen", sagt Bergner zu der Debatte um kahle Flächen, wo nach dem Borkenkäfer die Windräder kommen könnten. Für Bergner und die FDP-Fraktion hängt politisch viel am Erfolg der geplanten Gesetzesänderung: "Ich will nicht, dass sie taktischen Spielchen zum Opfer fällt", sagt Bergner.

Grüne Abgeordnete engagierter als grünes Umweltministerium

"Voraussetzungen für den Ausbau von Windkraftanlagen im Wald schaffen" - dieses Ziel hatten die Grünen 2014 in den ersten Koalitionsvertrag mit den Linke und der SPD hineinverhandelt. Es ist nicht umgesetzt, aber im neuen Koalitionsvertrag von 2020 fehlt die Formulierung.

Laura Wahl Bildrechte: MDR/Laura Wahl In der Grünen-Landtagsfraktion hat Neuling Laura Wahl erst kürzlich das Thema Energie- und Klimapolitik übernommen. Die 25-Jährige war Aktivistin bei "Fridays for Future". Sie hat das Thema Klimawandel ganz umfassend im Blick. Wahl findet es bedauerlich und absurd, dass viele Thüringer ganz grundsätzlich Windräder ablehnen. Wenn das Land seine Ausbauziele erreichen und auf Anlagen im Wald verzichten wolle, müssten Windräder im Offenland automatisch näher an Wohnhäuser heranrücken, so Wahl, die in dieser Abwägung den Wald vorzieht. "Wir sagen: Das große Problem des Waldes ist der Klimawandel und da können Windräder Geld für dessen Umbau bringen", argumentiert die Jungpolitikerin.

So dezidiert wie die junge Abgeordnete argumentiert das grüne Umwelt- und Energieministerium schon seit 2018 nicht mehr pro Windkraft im Wald. Das Haus will sich zum Thema gar nicht äußern. Den Grünen würde es helfen, wenn der Ausschuss den Gesetzentwurf einfach beerdigt.

AfD könnte Initiatoren die Mehrheit sichern

Michael Kaufmann Bildrechte: MDR/Michael Kaufmann Für eine Beerdigung reichen aber die Mehrheiten nicht. Neben FDP und CDU will auch die Thüringer AfD Windräder im Wald verbieten. Die Fraktion der Partei hatte das im Landtag bereits im Dezember 2019 in einem Antrag gefordert. Rein rechnerisch ist eine Mehrheit für ein Verbot also kein Problem. Der energiepolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Michael Kaufmann, unterstreicht: Für seine Partei steht dieses Thema ganz oben. Der 56-jährige Diplomingenieur für Energietechnik und Professor für Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik benennt den Stabilitätspakt zwischen CDU und Rot-Rot-Grün als wichtigste Hürde für die Umsetzung des Verbots.

Kaufmann betont, dass die AfD eigentlich viel weiter gehen will: Grundsätzlich solle der Bau von neuen Windrädern so lange gestoppt werden, bis deren ökonomische, soziale und ökologische Sinnhaftigkeit nachgewiesen sei. Die Partei findet, Stromproduktion dürfe nicht mit einer staatlich verordneten Umlage gefördert werden, sondern müsse am freien Markt bestehen. Eine Abstimmung im Landtag, bei der die AfD die Stimmen für die nötige Mehrheit beisteuert, wäre für die Fraktion ein großer Erfolg.

Linke will Windräder im Wald nicht um jeden Preis

Daniel Reinhardt Bildrechte: MDR/Daniel Reinhardt Bei der Partei "Die Linke" gilt die Devise: Windräder im Wald - ja! Aber es darf dafür kein gesunder Baum fallen! So sehen es vor allem Ministerpräsident Bodo Ramelow und sein Forstminister Benjamin-Immanuel Hoff. Der energiepolitische Sprecher der Landtagsfraktion, Daniel Reinhardt, ist nicht sicher, ob sich dieses Prinzip in jedem einzelnen Fall durchhalten lassen würde. Da, wo kein wirklicher Wald ist, würden Windräder aber Sinn machen.

Der 33-jährige Reinhardt ist vor allem Experte für Sozialpädagogik und sieht die Energiewende aus sozialer Perspektive. In den Argumenten der Bürgerinitiativen vor Ort gegen Windräder steckt für ihn auch Kapitalismuskritik. Die Linke müsse diskutieren, wie Windräder im Wald und darüber hinaus für die Bürger attraktiver gemacht werden könnten. Die Betreiber würden den Kommunen pro Windrad und Jahr bis zu 30.000 Euro zahlen. Diese Summe bleibe aber nicht in der Kasse, weil sie bei den Finanzzuweisungen des Landes wieder abgezogen werde. "Das müssen wir regeln und uns nicht mit dem Firlefanz im Ausschuss aufhalten, wo das Thema jetzt schon ein halbes Jahr hin- und hergeschoben wird", sagt Reinhardt.

SPD tut sich schwer mit eigener Position

Denny Möller Bildrechte: MDR/Denny Möller Die Thüringer SPD tritt in Sachen Energiepolitik momentan so gut wie nicht in Erscheinung. Auch Denny Möller widerspricht diesem Eindruck nicht. Wie Laura Wahl ist Möller nachgerückt und neu im Landtag. Neu auch in der Energiepolitik. Für den Diplom-Sozialarbeiter und Diplom-Sozialpädagogen stecken in der Energie- und Klimapolitik die großen Gerechtigkeitsfragen. Auch er hat "Fridays for Future" unterstützt. "Das Thema Windräder im Wald wühlt die Leute auf. Wer die Debatte darum anheizt, will sich beim Wähler nach vorn schießen und lenkt von den eigentlich wichtigen Themen ab", sagt der 41-Jährige. Möller findet, die Entscheidung über Windräder im Wald müssten die regionalen Planungsgemeinschaften vor Ort treffen. Von allen Fraktionen im Landtag hängt für die SPD politisch am wenigsten ab von der Entscheidung über das Verbot.

CDU kann eigene Gesetzesinitiative nicht voranbringen

Thomas Gottweiss Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Für die CDU dagegen ist die Frage nach der Glaubwürdigkeit der Partei mit der Entscheidung verbunden. Als sie 2014 aus der Regierung flog, setzte man von Stund an auf den Widerstand gegen Windräder – besonders im Wald. Thomas Gottweiss ist bewusst, welche Erwartungen besonders die Bürgerinitiativen jetzt an seine Partei haben. Der energiepolitische Sprecher der CDU-Fraktion war vor seiner Wahl in den Landtag hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Ilmtal-Weinstraße.

Mit Auseinandersetzungen um Windräder ist der 40-Jährige vertraut. Wie seine Partei dieses Anti-R2G-Projekt unter den Hut des Stabilitätspaktes bekommen will? Gottweiss hat keine Antwort und ist trotzdem optimistisch: "Wir wollen mit Rot-Rot-Grün reden und gemeinsam Lösungen entwickeln." Etwa dort, wo die Linke keine gesunden Bäume fällen wolle. Oder beim Repowering. Heute könnten alte Windräder durch Anlagen ersetzt werden, die mehr Leistung haben, an doppelt so vielen Stunden im Jahr unter Volllast laufen und so bis zu sechsmal mehr Strom produzieren. Das wüssten auch die Grünen, mit denen man diskutieren wolle, ob dann Windräder im Wald noch gebraucht werden, so Gottweiss. Für einen Ausweg aus der christdemokratischen Zwickmühle reicht das nicht.

Nach Anhörungen muss am Ende entschieden werden

Rund um den Gesetzesentwurf gibt es jetzt noch mal richtig Arbeit in den Ausschüssen. Die war im ersten Halbjahr quasi blockiert, nachdem Abgeordnete von Rot-Rot-Grün juristische Bedenken gegen ein Verbot von Windrädern im Wald angemeldet hatten. Das Argument: Grundrechte könnten verletzt werden. Vier Monate später kam ein Gutachten der Landtagsverwaltung zu dem Ergebnis: Juristisch ist das kein Problem.

Der Umweltausschuss will am 22. September 2020 Betroffene im Landtag anhören. Der Forstausschuss nimmt bis Ende August schriftliche Stellungnahmen dazu an. Mit der Auswertung wird weitere Zeit vergehen. Doch irgendwann müssen die beiden Ausschüsse entscheiden, was passieren soll mit der Gesetzesinitiative von FDP und CDU. Das wird einer der spannendsten Momente der laufenden Legislaturperiode. Zumal für eine Entscheidung am Ende die Stimmen der Partei Die Linke und der CDU ausreichen würden.