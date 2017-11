Der Dixi wird 90 Goldstaub aus der Scheune

Der Rückspiegel vibriert, der Auspuff knattert dumpf, wenn Wolfgang Nitzschke das Gaspedal seines Dixi DA2-Tourer durchtritt. Kein ABS, keine Servolenkung. Das Lenkrad hat ordentlich Spiel. Bei Vollgas auf gerader Strecke schafft es der Familienwagen auf 65 km/h.



"Auf der Landstraße ist das durchaus gefährlich und verlangt einen sensiblen Umgang mit Gaspedal und Lenkrad", erklärt Nitschke. Er kennt seine Dixis gut. Sechs fahrtaugliche und zugelassene Modelle hat er in verschiedenen Garagen verteilt in Erfurt und im Ortsteil Gispersleben stehen. Aber von wegen Garagenwagen. "Die müssen alle gefahren werden", sagt Nitzschke mit einem Augenzwinkern, "sonst bekommen sie viereckige Räder."

Eine Familie im Dixi-Modus

"Ein Oldtimer darf nicht glattgebügelt sein." Bildrechte: Daniela Dufft Heinz Metze macht eine Lehre als KFZ-Schlosser, wird Meister und eröffnet eine stadtbekannte Trabantwerkstatt in Gispersleben. Als er in Rente geht, entbrennt die Dixi-Leidenschaft erneut.



Schließlich braucht "Mann" ein sinnvolles Hobby. Das über Jahre gesammelte Werkzeug kommt in die Werkstatt hinterm Haus oder wie Metze betont - in den Hobbyraum. Dort baut der KFZ-Meister die ersten zwei Dixi wieder auf.



"Ein Dixi ist ein Oldtimer. Da muss auch mal 'ne Delle drin sein. Ich hab' extra Dellen in meine Autos reingeschlagen. Glattgebügelte Karren - das ist einfach nicht echt!"

Immer auf der Suche

Die Dixi-Schmiede

Mit einer elektrischen Schnabelschere werden aus riesigen Metallplatten die Karosserieteile geschnitten. Heinz Metze freut sich, wie einfach das geht, mit der neuen Technik. Früher ging das viel rustikaler zu, erzählt er.

Da wurde die Säge mit der Hand bedient und drei Stunden an einem kleinen Metallteil gefeilt und geschliffen. Auch die Farben sind viel hochwertiger als noch vor 90 Jahren. Niemand muss sich alle drei Wochen mit einem Tuch hinstellen und den Wagen polieren. Heinz Metze | KFZ-Meister und Dixi-Liebhaber

Bildrechte: Daniela Dufft Original fährt der Dixi mit 15 PS. Für Überlandfahrten ist das aber zu langsam, auch schon wegen der Fahrsicherheit und der großen Laster auf den Straßen. "Mit dem Dixi bist Du immer ein stehendes Hindernis", sagt Nitschke. Um da halbwegs mithalten zu können und im normalen Verkehr zu fahren mussten wir aufrüsten".



Zwei Modelle wurden deshalb auf 20 PS getuned. Das bringt bei Rückenwind 90 km/h. Und auch die alte Seilzugbremse haben sie durch eine Hydraulikbremse ersetzt. England, Berlin, Rügen, auch die Rennstrecke am Lausitzring sind sie schon gefahren. Nächstes Ziel ist Moskau, da muss man schon mal beschleunigen können.



Aktuelles Projekt: der Ihle 800 - ein Luxuswagen unter den Dixis. Zwei Jahre wird es noch dauern, bis der Zweisitzer restauriert ist. Da müssen auch die Frauen der Familie einen langen Atem beweisen und viel Verständnis für Arbeitszeit im Hobbyraum haben.

Bestimmte Dinge muss man einfach haben