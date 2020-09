Der Deutsche Journalisten-Verband fordert vom Zeitungsverlag Funke Medien die Stärkung seiner journalistischen Angebote in Thüringen. Die Thüringer DJV-Vorstandsvorsitzende Heidje Beutel sagte am Samstag beim Landesverbandstag in Weimar, wenn Thüringen als Druckstandort aufgegeben werde, drohe der Freistaat als Medienstandort an Relevanz zu verlieren. Dem müsse Funke entgegen wirken.