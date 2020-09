Vorwurf: Athleten mit eigenem Blut gedopt

Dem Rettungssanitäter werden nur fünf Fälle der Beihilfe zur Last gelegt, er hätte gern am ersten Tag ausgesagt, sagte seine Verteidigerin, doch dazu kam es nicht, weil andere Verteidiger Anträge stellten, Anregungen und Statements verlasen. Fast zwei Stunden dauerte die Verlesung der Anklage, und das auch nur, weil der Staatsanwalt wahnsinnig schnell liest. Er zählt all die Orte und Wettkämpfe auf, bei denen die Angeklagten Athleten mit ihrem eigenen Blut gedopt haben sollen. Das Equipment, Boxen, Zentrifuge, Zubehör, wurde laut Anklage bei einer slowenischen Firma gekauft, die sich auch um Wartung und Reparatur kümmerte.

Blutbeutel in Erfurt gelagert

Österreich-Rundfahrt, Giro d’Italia, Tour de Suisse, Ironman in Klagenfurt, Langlauf Weltcup in Davos, Polenrundfahrt, Nordische Skiweltmeisterschaften in Lahti, Kroatien-Rundfahrt, Tour de Ski, Mountainbike Marathon Europameisterschaften, Kalifornien-Rundfahrt - das sind nur einige der Wettkämpfe, bei denen Schmidt und seine Helfer Athleten gedopt haben sollen.

Aber auch zur Vorbereitung der Saison sollen der Arzt und seine Helfer unterwegs gewesen sein. In Hotels bei München und Frankfurt am Main sollen sie sich mit Athleten zur Blutentnahme oder -wiederzufuhr getroffen haben. Die Blutbeutel wurden in Erfurt bei minus 80 Grad gelagert. Sie trugen Tarnnamen wie Einstein, TripleX, NoName. Alle Namen wurden entschlüsselt. Auch für die Athleten ist das Doping strafbar, in Deutschland erst seit 2015, in Österreich wurden mehrere Athleten bereits verurteilt, nicht alle rechtskräftig. Wirkliche Spitzenathleten sind nicht dabei.

Staatsanwaltschaft geht von Gewinn von 175.000 Euro aus

Rettungssanitäter und Krankenschwester sollen für ihren Einsatz eine Pauschale von 200 Euro am Tag bekommen haben. Bei ihnen wurde kein Geld sichergestellt, ein Zeichen dafür, dass sie nicht viel verdient haben, bei ihrem Einsatz. Bei Schmidt geht die Staatsanwaltschaft von einem Gewinn von 175.000 Euro aus, beim Mittäter Dirk Q. geht es um knapp 20.000 Euro.