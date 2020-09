In München hat am Mittwochvormittag der Prozess um den Erfurter Sportarzt Mark Schmidt begonnen. Um Geld zu verdienen, soll Schmidt ab 2011 von Erfurt aus weltweit, vor allem in Deutschland und Österreich, insbesondere im Bereich des Rad- und Wintersports, systematisches Blutdoping betrieben haben. Der Arzt sitzt seit gut 1,5 Jahren in Untersuchungshaft.