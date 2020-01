Bernhard Stengele aus Ostthüringen will auch Landessprecher der Grünen in Thüringen werden.

Bernhard Stengele aus Ostthüringen will auch Landessprecher der Grünen in Thüringen werden.

Bernhard Stengele aus Ostthüringen will auch Landessprecher der Grünen in Thüringen werden. Bildrechte: MDR/Bernhard Stengele

Erfurt | Altenburg Dritter Bewerber um Grünen-Landesvorsitz

Hauptinhalt

Jetzt gibt es einen dritten Bewerber um einen Landessprecher-Posten der Grünen in Thüringen: Bernhard Stengele. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist stehen die Kandidaten fest. Der neue Landesvorstand wird auf der Landesvertreterversammlung von Bündnis 90/Die Grünen am 25. Januar in Apolda gewählt.