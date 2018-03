Earth Hour 2018 Warum Thüringer Kommunen das Licht ausmachen

Was haben die Wartburg in Eisenach, das Rathaus in Jena, das Nationaltheater Weimar und das Brandenburger Tor in Berlin gemeinsam? Sie alle werden am Samstagabend um 20:30 Uhr ihre Lichter löschen. Im Rahmen der "Earth Hour" bleiben dann Sehenswürdigkeiten wie der Dom und die Severikirche in Erfurt für eine Stunde lang dunkel. Auch Altenburg, Ponitz-Gutenborn und das Heilbad Heiligenstadt beteiligen sich an der Aktion.

Der inzwischen jährliche Aktionstag der World Wide Fund For Nature (WWF) findet weltweit am Samstag, 24. März, statt. In Eisenach werden an diesem Abend an mehreren prominenten Orten die Lichter ausgehen. So wird sich an diesem Abend die Weltkulturerbestätte Wartburg für eine Stunde in Dunkelheit hüllen.



Im Zentrum Eisenachs wird die Stadtverwaltung bekannte Gebäude und touristische Anziehungspunkte nicht mehr anstrahlen. Dazu gehören am Markt die Georgenkirche (Bachs Taufkirche), das Rathaus und das Hauptverwaltungsgebäude, das Eisenacher Stadtschloss, die Alte Post und der Marktbrunnen sowie am Karlsplatz das historische Nikolaitor mit der Nikolaikirche. Die Georgenkirche in Eisenach wird am Samstagabend ebenso dunkel bleiben ... Bildrechte: originally posted to Flickr as Georgenkirche, Eisenach by Robert Scarth

Die Earth Hour des WWF ist eine einfache Idee, die schnell zu einem weltweiten Ereignis wurde: Millionen von Menschen schalten 2018 zum zwölften Mal für eine Stunde am gleichen Abend ihr Licht aus - überall auf dem Planeten jeweils um 20:30 Uhr Ortszeit. Unzählige Gebäude und Sehenswürdigkeiten in tausenden Städten versinken dann erneut 60 Minuten lang im Dunkeln - als globales Zeichen für den Schutz unseres Planeten.

Earth Hour ist eine globale Gemeinschaftsaktion, die weltweit Millionen Menschen motiviert, umweltfreundlicher zu leben und zu handeln. Bereits 2016 beteiligten sich über 7.000 Städte auf allen Kontinenten an der WWF Earth Hour. In Deutschland machten 241 Städte und Gemeinden für eine Stunde das Licht aus.



Die erste Earth Hour fand 2007 in Sydney statt. Inzwischen wurde Earth Hour zur größten weltweiten Umweltschutzaktion, die es je gab. Der Stromspareffekt ist dabei gering: Wie Experten der Thüringer Energie AG und der Stadtwerke Erfurt erklären, ist der Minderverbrauch nicht messbar. ... wie das Nationaltheater Weimar. Bildrechte: Thomas Müller