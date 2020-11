Die rot-rot-grüne Minderheitskoalition in Thüringen hat sich mit der CDU auf Eckpunkte des Landeshaushalts 2021 verständigt. Nach Angaben der Fraktionsvorsitzenden von Linke, SPD, Grüne und Christdemokraten ist nunmehr eine Kreditaufnahme über 1,56 Milliarden vorgesehen. Rot-Rot-Grün hatte ursprünglich 300 Millionen Euro mehr an neuen Krediten veranschlagt. Außerdem sollen die Städte, Gemeinden und Landkreise 200 Millionen Euro mehr erhalten. Allerdings liegen die Fraktionen noch weit auseinander in der Frage, wie diese Finanzspritze für die Kommunen aufgeteilt werden soll.

Mitarbeiter mit Akten im Thüringer Landtag: Die Fraktionsspitzen von Rot-Rot-Grün und CDU haben sich auf Grundzüge des Haushalts 2021 verständigt. Bildrechte: dpa