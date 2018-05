Giftige Raupe: Eichenprozessionsspinner erobert Thüringen

Der giftige Eichenprozessionsspinner breitet sich in Thüringen immer mehr aus. Nach Angaben der Landesforstanstalt Thüringenforst wurde der Nachtfalter in den letzten Jahren nur in Südthüringen nachgewiesen. Mittlerweile werden auch in den nördlichen, an Sachsen-Anhalt angrenzenden Landesteilen und in Ostthüringen Exemplare gefangen.