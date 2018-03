Cannabis wird derzeit vorwiegend gegen Übelkeit bei Krebstherapien, Nervenschmerzen und zur Linderung von Multipler Sklerose eingesetzt. Bildrechte: IMAGO

Seit der Freigabe als verschreibungspflichtiges Arzneimittel am 10. März 2017 hat Cannabis keine große Bedeutung in Thüringen erlangt. Im ersten Jahr haben die beiden größten gesetzlichen Krankenkassen AOK Plus und Barmer in Thüringen 196 Cannabis-Behandlungen genehmigt. 201 Anträge auf Cannabis-Medikation, also etwa jeder zweite, wurden abgelehnt, wie die Kassen MDR THÜRINGEN mitteilten. Damit haben die Krankenkassen in Thüringen einen etwas höheren Anteil abgelehnt, als im Bundesschnitt.



Eine Umfrage des MDR THÜRINGEN unter fünf großen Krankenkassen ergab, dass bis Ende 2017 bundesweit rund 40 Prozent der Anträge nicht bewilligt wurden. Wichtigste Gründe für eine Ablehnung sind laut AOK Plus unvollständige Unterlagen, keine schwerwiegenden Erkrankungen oder dass Therapiealternativen nicht ausgeschöpft worden seien. Die Barmer verzeichnete für Thüringen die bundesweit drittniedrigste Nachfrage nach Behandlungen mit Cannabis-Arzneimitteln. Bei den beiden Kassen AOK Plus und Barmer sind gut 1,16 Millionen Thüringer versichert.