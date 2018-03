Führerstand eines ICE-Sprinter bei einer Testfahrt Bildrechte: dpa

Inzwischen brummt aber das Geschäft auf der neuen Trasse. Ursprünglich hatte die Bahn das Ziel ausgegeben, pro Jahr 3,6 Millionen Fahrgäste zwischen Berlin und München chauffieren zu wollen. Hält die Nachfrage so wie bisher an, könnten es noch mehr werden. "Das ist gut denkbar", sagt Bohle. "Die ersten drei Monate des Jahres sind in der Tendenz nicht verkehrsstärksten Monate. Und wenn wir in diesen Monaten über den Planungen sind, gehen wir davon aus, dass wir dieses Ziel übertreffen werden." Möglicherweise könnten bereits im ersten Jahr des Betriebs bis zu fünf Millionen Menschen zwischen Berlin und München fahren. Laut Bohle hat die Bahn AG auf der Strecke zwischen den beiden Städten einen Marktanteil unter den Verkehrsmitteln von 40 Prozent erreicht – und damit gegenüber Auto, Flugzeug und Fernbus an Boden gewonnen. Die Auslastung der ICE liege bei bis zu 70 Prozent. Besonders nachgefragt seien die so genannten Sprinter. Sie legen die Strecke Berlin-München in vier Stunden zurück.