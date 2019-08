Die Einkommen von hauptamtlichen Bürgermeistern und Landräten soll noch in dieser Wahlperiode neu geregelt werden. Das Thüringer Innenministerium hat auf Anregung des Gemeinde- und Städtebundes vorgeschlagen, die Besoldungsverordnung zu ändern. Für die meisten Amtsträger würden sich damit die Bezüge erhöhen.

Das Innenministerium strebt nach Angaben eines Sprechers zudem an, dass die Kommunalparlamente kein Mitspracherecht mehr bei den Gehältern der Wahlbeamten haben. Die Erfahrungen der letzten Jahre hätten gezeigt, dass dies oft zu Auseinandersetzungen geführt habe. Eine höhere Vergütung der Bürgermeister und anderen Wahlbeamten ist nach Auffassung des Innenministeriums auch nötig, weil sich in den letzten Jahrzehnten die Anforderungen an die Amtsträger stark erhöht hätten. Die zurzeit gültige Besoldungsverordnung stammt aus dem Jahr 1993.