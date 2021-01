Auch der Oberbürgermeister von Erfurt, Andreas Bausewein (SPD), nannte Ramelows Vorschlag absurd. In Sachsen habe das Sinn gemacht, als es vor Wochen darum ging, den Einkaufstourismus in die Nachbarländer zu unterbinden. In Thüringen sollten so allerdings keine Ausflüge in den Thüringer Wald gestoppt werden, so der SPD-Politiker.

Erfurts Bürgermeister findet Ramelows Vorschlag absurd. Bildrechte: picture alliance/dpa