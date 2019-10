Bahnreisende müssen in der Nacht zum Sonntag in und um Erfurt mit Zugausfällen und Ersatzverkehr mit Bussen rechnen. Nach Angaben der Deutschen Bahn AG wird an der Leit- und Sicherungstechnik des Erfurter Hauptbahnhofes gearbeitet. Regionalzüge würden den Bahnhof deswegen ab 22 Uhr nicht mehr anfahren. Außerdem wird die Strecke Erfurt- Weimar, die seit 13. Oktober ohnehin nur eingleisig befahrbar ist, in der Nacht zum Sonntag komplett für den Zugverkehr gesperrt. Die Bahntochter DB Netz erneuert hier zwischen Erfurt und Vieselbach Gleise.