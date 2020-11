Betrachtet man den Zeitraum von 2019 bis 2040, so weisen der Prognose nach alle Landkreise und kreisfreien Städte ein Geburtendefizit auf, allerdings in unterschiedlich starker Höhe. So wird prognostiziert, dass in Jena im Vorhersagezeitraum rund 22.800 Menschen geboren und etwa 25.800 versterben werden – ein Defizit von rund 3.000. Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen hingegen liegt das zu erwartende Geburtendefizit bei fast 26.000.