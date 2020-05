Corona-Pandemie Einzelhandel in Thüringen stürzt in eine schwere Krise

Der Einzelhandelsverband sieht dabei regionale Unterschiede. So ist Erfurt aktuell stärker frequentiert als kleinere Städte. Während in der Erfurter Innenstadt nach Schätzungen von Bernsen etwa halb so viele Menschen unterwegs sind wie vor der Corona-Pandemie, sehe es in kleineren Städten schlechter aus. Auch in Gera beispielsweise sanken laut einer IHK-Umfragen unter 150 Einzelhändlern die Umsatzzahlen bei zwei Dritteln.