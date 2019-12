Doch auch ohne Schnee ist Wintersport möglich: Schlittschuhlaufen geht nämlich ganz gut und ohne Frost auch gut unter freiem Himmel. Seen und Teiche werden allenfalls einen Hauch von Eis als Deckel bekommen, sind also keine Alternative zum Eislaufen. Auf seine alten Tage versucht sich das Jahr 2019 zwar nochmal daran, der Jahreszeit entsprechendes Wetter zu kreieren. Nachdem Weihnachten gewohnt grün und relativ mild über die Bühne ging, gehen die Temperaturen an diesem letzten Wochenende des Jahres so weit zurück, dass es zumindest mal verbreitet für leichte bis mäßige Nachtfröste reicht, aber eben nicht für eine dicke Eisdecke.

Viele der Flächen, die für kurze Zeit in den Städten aufgebaut werden, sind kein natürliches Eis, sondern bestehen aus einem speziellen Kunststoff. Der Gleitfähigkeit tut das keinen Abbruch. Vorteil Eins: Beim Sturz ist es nicht so kalt. Vorteil Zwei: So eine Eisbahn kann zu 100 Prozent "klimaneutral" betrieben werden, weil es für die Eisfläche keine Energie und kein Wasser braucht. Kunsstoffbahnen sind inzwischen auch Profi-erprobt: Die Eishockeyspieler der Eisbären Berlin trainieren auf Kunststoff-Flächen. Hier finden Sie unsere Vorschläge für sicheres Eislaufen in den kommenden Tagen - überdacht in Hallen (H) oder temporären Flächen.*