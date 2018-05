In zehn Jahren könnte es soweit sein.

In zehn Jahren könnte es soweit sein. Bildrechte: Deutsche Bahn AG/Frank Barteld

Freistaat spart, Verkehr rollt später Elektrifizierung der Mitte-Deutschland-Verbindung kommt - nicht vor 2028

Was lange währt: In zehn Jahren könnte die Elektrifizierung der 115 Kilometer langen Strecke zwischen Weimar und Gößnitz abgeschlossen sein. Da der Bund einspringt, muss Thüringen nicht in finanzielle Vorleistung gehen.

von Marian Riedel