Keine Frage: Elektroautos haben auf Thüringer Straßen immer noch Seltenheitswert. Aber auch wenn die Entwicklung von einem niedrigen Niveau kommt - der Sprung ist beachtlich. Laut Kraftfahrtbundesamt waren Ende 2018 knapp 1.200 Elektrofahrzeuge in Thüringen angemeldet. Allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres kam aber noch einmal die gleiche Zahl an Neuzulassungen hinzu. Der Bestand hat sich damit in kürzester Zeit offenbar verdoppelt.