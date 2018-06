Digitale Verwaltung: Thüringer sollen Autos online neu zulassen können

Die Thüringer Landesregierung will einen weiteren Schritt hin zur elektronischen Verwaltung gehen: Ab kommendem Jahr sollen die Thüringer die Abmeldung und Neuzulassung von Kraftfahrzeugen online vornehmen können. Das sagte Finanzstaatssekretär Hartmut Schubert nach der Kabinettssitzung am Dienstag. Er ist auch der IT-Beauftragte des Freistaats.

Der Fahrzeughalter müsse dann nicht mehr zur Zulassungsbehörde fahren und dort möglicherweise stundenlang warten, sondern könne alles zu Hause am Computer erledigen. 17 der 23 Landkreise und kreisfreien Städte machen bereits erste Angebote für dieses Verfahren. Sie bieten online bisher das Abmelden und Wiederzulassen gebrauchter Fahrzeuge an. Ab Ende 2018 soll auch die Neuzulassung von Autos dazukommen. Laut Schubert ist es das Ziel, dass die Bürger dann in fünf Jahren für alle Anliegen ihre Anträge bei der Verwaltung online stellen könnten. Dazu soll für jeden Nutzer ein Online-Konto eingeführt werden, von dem sie direkten Zugriff auf alle Verwaltungsdienstleistungen von Land und Kommunen haben. Allerdings ergänzte Schubert: "Für diejenigen, die das nicht nutzen können, wird es weiterhin Anlaufpunkte geben." Demnach wäre es denkbar, in Bürgerbüros Anlaufstellen zu schaffen.

Im Thüringer Landesrechenzentrum sollen alle Informationen gebündelt werden. Bildrechte: MDR/Jörg Pezold

Für die Online-Verwaltung müssen aber auch noch die Kommunen ihre Online-Auftritte und -Verfahren vereinheitlichen. Die Server der Verwaltungen sollen dazu künftig zentral im Landesrechenzentrum stehen oder zumindest von dort aus verwaltet werden. Das Land ist bereit, die Kommunen dabei mit 80 Millionen Euro zu unterstützen.



Der kommunale Spitzenverband fordert, das Land solle in der Rahmenvereinbarung die volle Kostenübernahme bei der IT garantieren, wenn zum Beispiel die Kommune Aufgaben im Auftrag des Landes erfülle. "Außerdem fordern wir einen zentralen Ansprechpartner für die Kommunen", sagte der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Ralf Rusch.



IT-Beauftragter Schubert erklärte, dass die Landesregierung verschiedene Aufgaben in andere Bundesländer auslagern wolle, um das Landesrechenzentrum zu entlasten. So sollten künftig zum Beispiel die noch schriftlich eingereichten Steuererklärungen aus Thüringen in Bayern gescannt sowie Bescheide gedruckt und versandt werden.