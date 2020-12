In Thüringen können bislang zehn Apotheken elektronische Rezepte entgegen nehmen. Fünf befinden sich laut offiziellem Onlineportal "Das-eRezept-Deutschland" in Erfurt. Weitere Apotheken gibt es in Gera, Suhl, Eisfeld (Landkreis Hildburghausen), Hermsdorf im Saale-Holzland-Kreis und in Tiefenort im Wartburgkreis.