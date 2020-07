Wie der Stadtelternbeirat MDR THÜRINGEN mitteilte, bietet der größte Teil der 71 Kitas eine Betreuungszeit von acht Stunden an. Außerdem könne ein erheblicher Teil der Einrichtungen bisher sogar neun Stunden Betreuung gewährleisten. Allerdings seien diese Zahlen trügerisch, da es durch Ausfall von Erzieherinnen aufgrund von Krankheit oder Urlaub innerhalb kürzester Zeit zu weiteren Einschränkung der Betreuungszeit kommen könne. So konnte laut Beirat die Betreuung einer Kleinkindgruppe in einer Kita eine Woche lang tatsächlich nur für viereinhalb Stunden erfolgen, da ein Erzieher erkrankt war. Diese Problematik könne alle treffen und wird sich aus Sicht des Stadtelternbeirats Jenaer Kitas in der Ferienzeit weiter verschärfen. So muss zum Beispiel eine Kita, die aktuell acht Stunden anbietet, in den Ferien für drei Wochen aufgrund von Urlaub auf sechs Stunden Betreuungszeit reduzieren. Selbst acht Stunden Betreuungszeit reiche vielen Eltern nicht aus, ihrer Berufstätigkeit vollumfänglich nachzugehen. Besonders treffe dies pendelnde Berufstätige, Vollzeitangestellte, Eltern im Schichtdienst und Alleinerziehende. So müssten weiterhin Urlaubstage aufgebraucht, Arbeitszeitkonten mit Minusstunden belastet oder gar Verdienstausfälle in Kauf genommen werden. "Das darf nicht so weiter gehen! Familien brauchen endlich Entlastung, schließlich haben sie einen wesentlichen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie geleistet", so der Stadtelternbeirat wörtlich. Die Rückkehr zum Regelbetrieb sei alternativlos.