Immer mehr junge Eltern in Thüringen beziehen das sogenannte Elterngeld Plus. Das berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe und das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Demnach erhalten 38,5 Prozent der Väter und Mütter im Freistaat die Sozialleistung des Bundes. Damit liegt Thüringen bundesweit an der Spitze. Die Zeitungen berufen sich auf den Bericht des Bundesfamilienministeriums, den das Kabinett am Mittwoch vorstellen will.

Thüringer Eltern beantragen besonders häufig das Elterngeld Plus. Bildrechte: dpa

Mit dem Elterngeld Plus können in Teilzeit erwerbstätige Mütter und Väter das Elterngeld länger beziehen. Wer in Teilzeit jobbt und ein kleines Kind betreuen muss, bekommt mindestens 150 Euro und maximal 900 Euro im Monat vom Staat. Das Elterngeld Plus wird grundsätzlich bis zu 28 Monate gezahlt.



Nach Angaben der Zeitungen entschieden sich bundesweit zuletzt im Schnitt 28 Prozent der Antragsteller für das Elterngeld Plus. Damit hat sich die Zahl von Müttern und Vätern, die die Leistung nutzen, seit der Einführung vor knapp zweieinhalb Jahren verdoppelt. Vor zwei Jahren wurde das Elterngeld Plus deutschlandweit noch von 13,8 Prozent der berechtigten Eltern genutzt.



Thüringen war bereits mit dem 2007 eingeführten Betreuungsgeld bundesweiter Vorreiter. Nach dem CDU-Modell bekamen Eltern, die ihre Kinder nicht in der Krippe betreuen ließen, die staatliche Förderung. Die rot-rot-grüne Koalition in Thüringen sprach von einer "Herdprämie" und schaffte diese ab. Stattdessen ist seit Jahresbeginn das letzte Kindergartenjahr gebührenfrei.