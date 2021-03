Das Landesamt veröffentlichte die Zahlen anlässlich des sogenannten Equal Pay Day am 10. März. Dieser Tag soll auf die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen aufmerksam machen. Thüringer Politiker fordern, der ungleichen Bezahlung ein Ende zu setzen. Die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Thüringer SPD-Landtagsfraktion, Diana Lehmann, erklärte: "Auch die niedrigen Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern in Thüringen und anderen ostdeutschen Bundesländern dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch hier ein massives Problem bei Löhnen und Gehältern von Frauen besteht."

Die stellvertretende Thüringer Linke-Chefin Heike Werner verwies darauf, dass Frauen in prekären - also unsicheren Beschäftigungsverhältnissen überrepräsentiert seien, während sie in Spitzenpositionen unterrepräsentiert seien. Thüringens Gleichstellungsbeauftragte Gabi Ohler nannte es eine Schande, dass Frauen im Schnitt immer noch über zwei Monate länger arbeiten müssten als Männer, um auf ein vergleichbares Gehalt zu kommen. Sogenannte Frauenberufe würden immer noch strukturell benachteiligt.