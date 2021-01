Nur in 20 Prozent der Fiskalerbschaften wird der Freistaat Erbe, weil keine Angehörigen da sind. In 80 Prozent der Erbfälle haben die gesetzlichen oder testamentarischen Erben das Erbe ausgeschlagen. Der Grund dafür fast immer: der Verstorbene hat Schulden hinterlassen.

Der Staat kann das Erbe nicht ausschlagen, er muss sich kümmern. Oft wird in solchen Fällen die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über den Nachlass des Verstorbenen beantragt. Gibt es außer Schulden auch noch ein bisschen Vermögen, kümmert sich ein Insolvenzverwalter um die Verteilung an die Schuldner.

Manchmal ist der Nachlass so überschuldet, dass nichts zu verteilen ist, und das Insolvenzverfahren abgelehnt wird. Damit hat das Nachlassverfahren für den Fiskus, also für den Freistaat, seinen Abschluss gefunden, erklärt das Finanzministerium. Denn die Staatskasse haftet nur in der Höhe für die Schulden eines Verstorbenen, in der auch Vermögen zum Erbe gehört. Ist nichts da, muss der Staat auch nichts zahlen. So steht es im Gesetz.