Thüringer Erdbeeren sind in diesem Jahr deutlich teurer als in der Vorjahressaison. Dafür nennen die Landwirte unterschiedliche Gründe, unter anderem gestiegene Kosten - etwa für die Einreise und Unterbringung von Erntehelfern, sowie für die Beschaffung von Schutzmasken.

Aber auch Trockenheit und Frostschäden in April und Mai sind laut Daniela Hoch von "Christians Erdbeerhof" für höhere Preise verantwortlich. Ähnliches berichtet die Gärtnerei Gloria. Im vergangenen Jahr seien die Frostschäden aber noch verheerender gewesen, heißt es von "Erdbeeren Funck", die Ernte falle in diesem Jahr besser aus. Die Qualität der Früchte sei gut, sagte Claudia Funck. Auch der "Erdbeerhof Gebesee" geht von einer guten Erntemenge aus. Je nach Sorte werden die Erdbeeren bis Juli oder sogar bis in den September hinein geerntet.