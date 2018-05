Erste Thüringer Erdbeeren sind reif

Auf den Erdbeerfeldern in Thüringen beginnt in diesen Tagen die Saison: Die Anbaubetriebe ernten die ersten Früchte - zunächst solche, die in Folientunneln wachsen. Erdbeeren im Freiland erwarten die Gärtner erst Ende Mai. Dann beginnt auch die Saison für Selbstpflücker. Der sechs Jahre alte Elias lässt sich in Gebesee eine Erdbeere schmecken - samt "Grünzeug". Bildrechte: MDR/Michael Hesse

Der Erdbeerhof Gebesee aus dem Landkreis Sömmerda hat nach eigenen Angaben schon vor dem Wochenende die Hälfte seiner mobilen Verkaufsstände eröffnet - jeden Tag werden es mehr. Das Unternehmen baut auf fast 100 Hektar Erdbeeren an und betreibt in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt in der Hochsaison fast 100 Stände. Carolin Leefers von der Geschäftsführung sagte MDR THÜRINGEN, schon jetzt seien 100 Erntehelfer im Einsatz, in Spitzenzeiten seien es mehr als 400. Sie kommen ausschließlich aus Rumänien, viele von ihnen sind seit Jahren dabei. Eine Ernteprognose wollte Leefers nicht wagen. Sie sagte: "Wir haben fast am gleichen Tag die erste Erdbeere gepflückt wie im vergangenen Jahr. Aber 2017 wurde es danach kalt, es war kein gutes Jahr. Man weiß nie, was kommt", sagt sie. Das sei eben Landwirtschaft. Vor allem Unwetter und lang andauernder Regen könnten den Pflanzen gefährlich werden.

Carsten Gloria von der gleichnamigen Gärtnerei im Erfurter Ortsteil Hochheim berichtete, bis jetzt gebe es keine Frostschäden. Lediglich ein Sturmschaden Anfang Januar habe etwas Aufwand verursacht. Bereits vor einer Woche seien die ersten Früchte in den eigenen Hofladen gekommen, in dieser Woche gehe es richtig los. "Es sieht gut aus", sagte der Erdbeer-Experte. Auf konkrete Prognosen für die Saison lässt er sich aber ebensowenig ein. Die Witterung sei unberechenbar, eine Vorhersage vermessen, so Gloria. Er muss seine Felder derzeit wegen der geringen Niederschläge bewässern.

Im vergangen Jahr wurden in Thüringen im Freiland auf rund 121 Hektar Erdbeeren angebaut, wie aus Zahlen des Landesamtes für Statistik hervorgeht.