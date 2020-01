Die Menschen in Thüringen haben das neue Jahr weitestgehend friedlich begrüßt. Laut einem Sprecher der Landeseinsatzzentrale habe es nach erster Einschätzung keine herausragenden Vorfälle gegeben. Es sei jedoch zu einem erwartet hohen Einsatzgeschehen gekommen, am Rande der Feierlichkeiten gab es immer wieder kleinere Zwischenfälle. Darunter fanden sich vor allem Brände, Körperverletzungs- und Sachbeschädigungsdelikte. Landesweit sei die Polizei zu 458 Einsätzen ausgerückt.

Brennender Baum in Römhild

Ein brennender Baum wurde der Feuerwehr am Silvesternachmittag in Römhild gemeldet. An der Straße "Am großen Gleichberg" wurde durch unbekannte Täter ein hohler Baum durch Feuerwerkskörper in Brand gesteckt. Der Baum wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Bad Berka: Autofahrer lässt überfahrene Seniorin auf Gehweg liegen

Ein Autofahrer hat in Bad Berka im Weimarer Land eine 84 Jahre alte Frau überfahren und sich nicht um die Schwerverletzte gekümmert. Die Polizei sprach am Mittwoch von Fahrerflucht. Der Unfall ereignete sich am Silvesterabend. Laut Polizei war das Fahrzeug in einer Rechtskurve zunächst auf die Gegenfahrbahn und dann auf den Gehweg geraten. Dort erfasste das weiße Auto die Seniorin. Die 84-Jährige sei ins Krankenhaus gekommen und dort weiter in Behandlung. Die Polizei sucht nach Zeugen für den schweren Unfall.

Erfurter bedroht Polizisten mit Schreckschusswaffe

Das neue Jahr war erst wenige Stunden alt, als Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Süd auf einen erheblich betrunkenen 34-jährigen Erfurter trafen, welcher lautstark verfassungsfeindliche, rechtsextremistische Parolen skandierte. Nachdem die Person angesprochen wurde, richtete diese eine Handfeuerwaffe auf die Beamten. Durch deren besonnenes Handeln konnte der Angreifer überwältigt und in Gewahrsam genommen werden, ohne dass jemand ernsthaft verletzt wurde. Bei der Handfeuerwaffe, welche der 34-Jährige bei sich hatte, handelte es sich um eine Schreckschusswaffe, deren Besitz zwar erlaubnisfrei, deren Führen jedoch erlaubnispflichtig ist. Über einen kleinen Waffenschein verfügte der Mann nicht. Dieser hat sich nun strafrechtlich wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Bedrohung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz zu verantworten.

Mehrere Brände in und um Saalfeld

In Saalfeld brannte in der Silvesternacht ein Schuppen inklusive angrenzender Sauna nieder. In der Altstadt von Königsee kam es zu einem Dachstuhlbrand in einem leerstehenden Haus. In Kaulsdorf geriet ein Pkw in Brand. Hierbei wurde auch das angrenzende Einfamilienhaus beschädigt. Bei keinem der Brände wurden Personen verletzt. Es entstand jedoch insgesamt ein Schaden von etwa 80.000 Euro.

Bad Liebenstein: Alkoholfahrt endet im Straßengraben

Ein männlicher Autofahrer fuhr in der Silvesternacht bei Bad Liebenstein in einen Straßengraben. Der alkoholisierte Mann verpasste zunächst eine Kurve und landete in einem angrenzenden Feld. Beim Versuch das Auto wieder auf die Straße zu bringen, übersah der Fahrer den Straßengraben und fuhr sein Fahrzeug fest. Ein zufällig vorbeifahrender Streifenwagen bemerkte den Vorfall und führte einen Alkoholtest durch. Vor Ort stellten die Beamten einen Wert vom 1,4 Promille fest.

Bad Lobenstein: Silvesterrakete verursacht Wohnunsbrand

Eine Rakete hat in der Silvesternacht für einen Wohnhausbrand in Bad Lobenstein im Saale-Orla-Kreis verursacht. Zunächst habe ein Carport vermutlich durch den Feuerwerkskörper Feuer gefangen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Flammen griffen dann auf das daneben stehende Wohnhaus über. Die Feuerwehr konnte laut Polizei das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, das vor allem Schäden an der Fassade verursachte. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf 25.000 Euro. Menschen seien nicht verletzt worden.

Zella-Mehlis: Mann schlägt anderen Mann mit Flasche

In Zella-Mehlis kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Der Streit endete damit, das der 39-jährige Mann seinem 37-jährigen Kontrahenten eine Flasche auf den Kopf schlug. Der 37-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde und musste im Krankenhaus behandelt werden.