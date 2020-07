Um der Konjunkturschwäche im Zuge der Corona-Krise entgegenzuwirken, fordert die Thüringer CDU hohe Investitionen. Gleichzeitig solle an der Schuldenbremse festgehalten werden. Mit einem 20-Punkte-Plan wollen die Thüringer Christdemokraten einen Modernisierungsschub erreichen und schnelle Investitionsimpulse setzen, sagte CDU-Fraktionschef Mario Voigt am Dienstag in Erfurt.

Den ersten Haushalts-Gesprächen mit Linken, SPD und Grünen in der kommenden Woche wollte Voigt jedoch nicht vollständig vorgreifen. Die rot-rot-grüne Minderheitsregierung ist für parlamentarische Mehrheiten auf Stimmen der Oppositionspartei CDU angewiesen.

CDU: mehr Fördergeld für Strukturen der regionalen Wirtschaft

Nach Vorstellungen der CDU sollen etwa die Fördersätze für private und kommunale Investitionen auf 95 Prozent hochgeschraubt werden. Außerdem setzen sich die Christdemokraten dafür ein, für öffentliche Aufträge bestimmte Vergaberegeln zeitweise außer Kraft zu setzen. Wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie müsse kräftig investiert und die Binnennachfrage gestärkt werden, so Voigt am Dienstag. Das will seine Fraktion unter anderem auch über eine stärkere Förderung von Familien durch günstigere Konditionen bei Erwerb von Wohneigentum erreichen. Der Thüringer CDU-Fraktionschef Mario Voigt. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Mario Voigt

Wie viel der 20-Punkte-Plan der CDU kosten würde, sagte Voigt nicht. Auch eine mögliche Höhe von notwendigen Krediten nannte er nicht.

Erfurt: Grüne bemängeln fehlenden Klimaschutz im CDU-Plan

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Astrid Rothe-Beinlich, kritisierte am Dienstag in einer Presserklärung, dass das Papier der CDU klimapolitische Verantwortung vermissen lasse. Sie forderte wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit in Lösungskonzepte einzubeziehen. Eine hohe Belastung der künftigen Generationen über Schulden müsse zumindest damit einhergehen, dass die Politik, die damit gemacht werde, zukunftsfähig sei, so die Fraktionsvorsitzende der Grünen am Dienstag.