Die Menschen in Thüringen sollen sich spätestens Anfang April auch in Hausarztpraxen gegen das Coronavirus impfen lassen können. Zudem soll sich jeder, der das möchte, mindestens einmal pro Woche kostenlos testen lassen können. Das kündigte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) nach der Bund-Länder-Konferenz zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie am späten Mittwochabend an. Wie die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Thüringen umgesetzt werden, darüber berate am Donnerstag das Kabinett.