Auch sieben Jahrzehnte nach der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald gibt es noch immer Ermittlungen gegen ehemalige Wachleute. 2017 hatte die Staatsanwaltschaft Erfurt zehn Verfahren von der Zentralstelle zur Aufklärung von NS-Verbreche in Ludwigsburg übernommen.

Die Anklage im Fall Gröning lautete Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen. Das Gerichtsverfahren endete mit einer Verurteilung zu vier Jahren Haft.

Die Zahl der Verfahren habe sich wegen des Todes oder der Verhandlungsunfähigkeit der Beschuldigten zuletzt weiter verringert, sagte der Leiter der Zentralen Stelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen, Jens Rommel, in Ludwigsburg der "tageszeitung". Nach Informationen von MDR THÜRINGEN sind mindestens drei der Verdächtigten gestorben (Stand: Januar 2019).

In allen Fällen handelt es sich nach Behördenangaben um Männer in hohem Alter, ungefähr Mitte 90. Sie sollen zwischen 1944 und 1945 in Buchenwald ihren Dienst als KZ-Aufseher getan haben. Heute leben sie im gesamten Bundesgebiet.