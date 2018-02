Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen Staatsanwaltschaft Erfurt ermittelt gegen ehemalige SS-Wachmänner

Mehr als 70 Jahre nach Kriegsende stoßen Ermittler noch immer auf mutmaßliche Kriegsverbrecher. Die Staatsanwaltschaft Erfurt ermittelt gegen fünf ehemalige SS-Wachmänner aus dem KZ-Buchenwald. Die Männer seien heute zwischen 92 und 96 Jahre alt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft und bestätigte damit einen Bericht der Zeitung "taz". Die Vorwürfe lauteten auf Beihilfe zum Mord. Die Zentrale Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg hatte die mutmaßlichen NS-Verbrecher ausfindig gemacht. Die Beschuldigten leben demnach in Thüringen, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern und im Rheinland. Vier von ihnen seien in der Spätphase von Buchenwald 1944/45 dort eingesetzt worden.

Jens Rommel, Leiter der Zentralen Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg sagte MDR THÜRINGEN, dass zunächst das Personal von reinen Vernichtungslagern überprüft worden sei. Nachdem der Bundesgerichtshof im vergangenen Jahr klargestellt habe, dass sich der "einzelne Wachmann alleine durch seine allgemeine Dienstausübung strafbar gemacht habe", würden nun die Ermittlungen auf Konzentrationslager schrittweise ausgeweitet. Zurzeit würden "komplexe Personenüberprüfungen" zu den Lagern Mittelbau-Dora, Buchenwald, Stutthof (Polen), Bergen-Belsen, Neuengamme, Dachau und Sachsenhausen durchgeführt. Weitere Konzentrationslager sollen folgen. Die Ermittler nehmen dabei sowohl Wachleute der SS-Totenkopf-Sturmbanne ins Visier als auch das unterstützende Lagerpersonal, beispielsweise mit "Tätigkeit in der Verwaltung oder als Funkerin oder SS-Helferin".

Systematisch in KZs gemordet

Dr. Stefan Hördler, Leiter der Gedenkstätte Mittelbau-Dora in Nordhausen Bildrechte: Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora Der Leiter der Gedenkstätte Mittelbau-Dora in Nordhausen, der Historiker Stefan Hördler, sagte dem MDR: "Ich halte es für das Verständnis der komplexen Vorgänge für richtig, in die Auseinandersetzung mit den Verbrechen im KZ-System sowohl Auschwitz als auch die anderen Konzentrationslager einzubeziehen." Hördler, der in mehreren Auschwitz-Prozessen als Sachverständiger gehört wurde, sagte weiter, an vielen Stätten sei systematisch gemordet worden. "Es gab Gaskammern in Auschwitz und Lublin, aber auch in weiteren Konzentrationslagern wie Stutthof, Sachsenhausen, Mauthausen oder Ravensbrück. Diese wurden zur Tötung von Menschen eingesetzt."

Systematische Mordaktionen habe es auch in Thüringen gegeben - in Buchenwald seien etwa sowjetische Kriegsgefangene und auch Kranke systematisch umgebracht worden. Nach MDR-Informationen laufen in Deutschland zurzeit mindestens 28 Verfahren gegen mutmaßliche Kriegsverbrecher und Wachleute von Konzentrationslagern. Erst vor wenigen Monaten hatte die Zentrale Stelle in Ludwigsburg ihre Vorermittlungen zu 13 Fällen an regionale Staatsanwaltschaften übergeben. Vier Verfahren davon richten sich gegen einstige Wachmänner aus dem Vernichtungslager Auschwitz. Diese Fälle bearbeiten nun die Staatsanwaltschaften in Gera, Magdeburg, Stuttgart und Celle.