Bistum Erfurt: Missbrauchs-Ermittlungen gegen Priester eingestellt

Das Bistum Erfurt hatte Mitte Dezember vergangenen Jahres Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Mühlhausen wegen des Verdachts auf mehrfachen sexuellen Missbrauch eines Minderjährigen erstattet. Der Priester soll sich in den frühen 1960er Jahren im heutigen Kyffhäuserkreis mehrfach an dem Jungen vergangen haben. Der Beschuldigte bestreitet die Taten. Er lebt bereits seit vielen Jahren im Ruhestand in einem Altenheim.