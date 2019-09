Thüringen und Sachsen-Anhalt Mitteldeutsche Schlösserstiftung als Holding-Modell

Thüringen und Sachsen-Anhalt sollen gemeinsam eine Kulturstiftung als Holding-Modell bilden. Das sieht ein Vorschlag von Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Die Linke) vor, der am Dienstag im Kabinett diskutiert werden soll. Hintergrund ist, dass beide Länder durch einen Beschluss des Bundeshaushalts-Ausschusses je 100 Millionen Euro für den Erhalt von mitteldeutschen Schlössern und Gärten bekommen sollen. Mit dem Holding-Modell könnten beide bisherigen Schlösserstiftungen rechtlich selbständig erhalten bleiben.

Die 100 Millionen Euro vom Bund sind jedoch an Bedingungen geknüpft. Denn um das Geld zu erhalten, sollten Sachsen-Anhalt und Thüringen eine gemeinsame "Mitteldeutsche Schlösser-Stiftung" bilden und ebenso wie der Bund 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Doch das gestaltet sich schwieriger als zunächst gedacht, denn beide Bundesländer verfügen schon jetzt jeweils über Stiftungen, zum einen die "Kulturstiftung Sachsen-Anhalt", zum anderen "Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten". Diese unterscheiden sich aber erheblich. Während für die Stiftung in Sachsen-Anhalt rund einhundertfünfzig Mitarbeiter tätig sind, sind es in Thüringen gerade einmal dreißig.