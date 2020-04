Gewerkschafts-Studie Thüringer Kindergärten droht Personalmangel

In Thüringen drohen nach Gewerkschaftsangaben dramatische Personal-Engpässe in Kindergärten. Eine von ver.di, GEW und dem Förderverein Kindertagesstätten in Auftrag gegebene Studie ergab, dass in den kommenden zehn Jahren rund 40 Prozent des Personals in Rente gehen. Allein deswegen müssten knapp 4.500 Mitarbeiter ersetzt werden.

In Thüringen droht Personalmangel in Kindergärten (Symbolbild). Bildrechte: Colourbox.de