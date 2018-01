Computerspiele E-Sport findet auch in Thüringen seinen Weg

"League of Legends", "Counter-Strike: Global Offensive" oder "Call of Duty": Nicolas Meisner hat sie alle auf dem Rechner. Der 23-jährige Sportmanagement-Student aus Jena war vor einigen Jahren professioneller Computerspieler. Heute ist er immer noch in der Szene aktiv. Er kümmert sich um das Marketing seines Teams und spielt noch, wenn es die Zeit zulässt. Seine Zukunft sieht er bei einem Unternehmen im E-Sport - und damit in einem stark wachsenden Markt.

E-Sport - das ist der professionelle Wettstreit im Computerspielen. Spieler treten in Videospielen im Internet oder bei Turnieren gegeneinander an. Längst haben sich wie im normalen Sport auch Ligen etabliert, in der Teams oder Spieler gegeneinander antreten. Mitunter geht es um hohe Summen: Bei einem der größten E-Sport-Events in Deutschland, der ESL One in Hamburg, wurden zuletzt Preisgelder in Höhe von einer Million US-Dollar ausgezahlt. Doch der Weg dahin ist weit. Nur durch hartes, jahreslanges Training werde man ein Spitzenspieler, sagt Meisner. Die Besten verdienen mit der professionellen Zockerei ihren Lebensunterhalt.

"Rosige Zukunftsaussichten im E-Sport"

Der Jenaer Sportmanagment-Student Nicolas Meisner war selbst professioneller Computerspieler. Bildrechte: Nicolas Meisner Meisner schreibt gerade seine Bachelorarbeit zum Thema "Zukunftschancen des E-Sport". Und die sehen seiner Einschätzung nach "rosig" aus: In diesem Jahr soll der weltweite E-Sport-Markt Prognosen zufolge erstmals über eine Milliarde Euro Umsatz generieren. Bis 2020 soll das E-Sport-Publikum weltweit auf fast 600 Millionen Zuschauer anwachsen. Beim E-Sport wird nicht nur gezockt, die Events füllen auch große Hallen und Stadien. Die Computerspielmesse Gamescom verzeichnete 2017 mit 355.000 Besuchern einen neuen Rekord und das Pekinger Olympiastadion war bei der "League of Legendes"-Weltmeisterschaft mit 80.000 Besuchern ausverkauft.



Bei "League of Legends" handelt es sich um ein sogenanntes Echtzeit-Strategiespiel. Ein Spieler muss mit seinen Teamkollegen zusammenarbeiten, um den Nexus des gegnerischen Teams zu zerstören, bevor das Gleiche mit dem eigenen Nexus passiert. Die Turniere werden außerdem per Livestream im Netz übertragen und von Millionen verfolgt. Das Potenzial haben auch Sponsoren erkannt - und investieren immer mehr.

Vor 15 Jahren sah das noch anders aus. Während in den Nullerjahren Schüler noch heimlich im Computerkabinett gegeneinander den Ego-Shooter "Counter-Strike" zockten und ständig damit rechnen mussten, zum Rapport beim Direktor aufschlagen zu müssen, werden heute in manchen Schulen E-Sport-Turniere veranstaltet. Einige Lehrer - vor allem jüngere - verschließen sich der Entwicklung nicht mehr. Das traurige Image von den "Killerspielen" und den Kellerkindern, die Tag und Nacht vor dem PC oder der Konsole hocken, hat fast ausgedient.

"Killerspiel"-Debatte längst überwunden

E-Sport-Event: Mittlerweile strömen Tausende in die Stadien, um die weltweit besten Spieler zu sehen und anzufeuern. Bildrechte: IMAGO Vor allem Unions-Politiker waren es, die als Folge von Attentaten wie am Erfurter Gutenberg-Gymnasium damals ein Verbot sogenannter Killerspiele forderten. Jetzt wollen Teile der bayerischen Schwesterpartei Computerspiele fördern. So schlug der netzpolitische Arbeitskreis der CSU im Sommer 2017 vor, Computerspiele bei den Olympischen Spielen zu etablieren. Die Entwicklung der Spieler- und Zuschauerzahlen sowie der Altersstruktur zeigten deutlich, dass aus der Nische ein weltweites Massenphänomen geworden sei, hieß es. Auch die wirtschaftliche Komponente sei nicht zu unterschätzen. In Sachsen-Anhalt haben zuletzt die Grünen eine Diskussion über die Förderung von E-Sport angestoßen, in Hamburg war es die FDP-Fraktion.



Im Oktober vergangenen Jahres diskutierten Vertreter der olympischen Bewegung und des IOC tatsächlich, ob Computerspiele eines Tages zu Olympia passen. Wettkampfmäßiger E-Sport könnte als sportliche Aktivität betrachtet werden. "Die beteiligten Spieler trainieren und bereiten sich mit einer Intensität vor, die mit Athleten in traditionellen Sportarten vergleichbar sein könnte", hieß es.

Geraer Unternehmen ganz vorne im E-Sport-Markt

Wie nicht nur professionelles Spielen, sondern auch ein Geschäftsmodell aussehen kann, zeigt sich in Ostthüringen. Das Unternehmen Adhoc Gaming aus Gera hat sich auf den E-Sport fokussiert und stellt im Spiel "League of Legends" mit den "Mysterious Monkeys" ein erfolgreiches E-Sport-Team, das schon deutscher Meister war. Selbst Ministerpräsident Bodo Ramelow besuchte vor kurzem das junge Unternehmen - und ließ sich zu einer Partie im Computerspiel "Fifa" gegen Geschäftsführer Markus Bonk hinreißen.

Bodo Ramelow (rechts im Bild) zockt gegen Adhoc-Geschäftsführer Markus Bonk eine Runde "Fifa 18". Bildrechte: dpa Allerdings mochte sich Ramelow bei der Fußball-Simulation nicht zwischen dem FC Rot-Weiß Erfurt und Carl Zeiss Jena entscheiden. Er wich auf den FSV Zwickau aus und musste in einer kurzen Partie ein Tor hinnehmen. Der Ministerpräsident habe zwar schon Erfahrung mit Computerspielen, aber noch nicht "Fifa" gespielt. Wichtiger für die E-Sport-Szene war bei seinem Besuch in Gera aber Ramelows Bekenntnis zur Unterstützung der E-Sport-Szene in Thüringen. Voraussetzung sei, dass E-Sport-Vereine mit dem Landessportbund zu einer Vereinbarung kämen, wie etwa die Förderung im Nachwuchs- und Breitensport aussehen könnte.

Landessportbund spricht von "Sportsimulation"

Der Landessportbund verschließt sich dem E-Sport nach eigenen Angaben nicht. Jedoch wartet man vor allem auf ein Signal des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB). Der entscheidet über die Anerkennung des E-Sport als ganz "normale" Sportart - was die Voraussetzung für eine Förderung mit Geldern ist. Und genau darum geht es: Ist Computerspielen Sport? Derzeit wird darüber intensiv diskutiert. Mit der Gründung eines Dachverbands, dem E-Sport-Bund Deutschland, schaffte die E-Sport-Szene eine wichtige Voraussetzung zur Aufnahme in den DOSB. Doch ob E-Sport eine Sportart ist, darüber scheiden sich weiterhin die Geister. Das bisher stärkstes Argument gegen die Anerkennung als Sportart: Es fehlt die körperliche Betätigung der Spieler.

Nach Auffassung des Landessportbunds Thüringen gilt es noch einiges zu klären: "Liegt ein Sportverständnis beim Spieler vor? Passen die Auffassungen des E-Sport in das Selbstverständnis des organisierten Sports?" Der Landessportbund plädiert dafür, eine Anerkennung auf den Bereich der reinen Sportsimulationen zu beschränken. Eine Aufnahme in den Thüringer Verband sei aber möglich. Voraussetzung sei neben der Anerkennung durch den DOSB die Gründung eines landesweiten Verbands mit Wettkampfsystem und eine bestimmte Anzahl von Vereinen. Bisher habe es noch keine Anfrage gegeben und noch gebe es keine entsprechende E-Sport-Organisation als Basis in Thüringen, so der Landessportbund.

Ist Rennfahren Sport?

Bei der Frage Sport oder nicht wendet der Jenaer Student und E-Sport-Kenner Nicolas Meisner ein, dass es beispielsweise bei der Formel 1 ähnlich sei: Fahrer sitzen in einem technischen Gerät und steuern dieses. Beim E-Sport handelt es sich seiner Meinung um eine Sportart der Moderne. "Warum die Unterschiede nicht anerkennen und eine Nebensparte aufmachen?", fragt er. Laut Meisner entwickelt sich der E-Sport aber auch ohne Anerkennung: durch den enormen Zuschauerandrang und das wachsende Interesse von großen Sponsoren.

Längst haben auch Fußball-Bundesligisten das wettbewerbsmäßige Zocken für sich entdeckt. Die Vereine VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg, RB Leipzig oder Schalke 04 gründeten eigene E-Sport-Abteilungen. Meist wird die Fußballsimulation "Fifa" gespielt. Auf Schalke gibt es aber auch ein eigenes "League of Legends"-Team. Fünf Spieler samt Trainer und Teammanager sind wie die Fußballprofis bei Schalke angestellt. Trainiert wird Vollzeit in einem Gamingroom.

"Fifa"-Abteilung bei Carl Zeiss Jena durchaus denkbar

Andreas Trautmann, Pressesprecher des FC Carl Zeiss Jena: Er könnte sich eine E-Sport-Abteilung vorstellen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Bei Thüringer Vereinen könnte es noch etwas dauern. Doch der FC Carl Zeiss Jena zeigt sich aufgeschlossen. Sprecher Andreas Trautmann zufolge beschäftigt sich der Verein mit dem Thema - auch wenn man noch in der Anfangsphase steckt. "Tatsächlich wäre die Gründung einer eigenen E-Sport-Abteilung prinzipiell durchaus denkbar", sagte Trautmann. Als Fußballverein sei aber das professionelle Spielen von Fußballsimulationen wie "Fifa" am wahrscheinlichsten. "Eine FCC-Abteilung, die 'Counter-Strike' spielt, halte ich für nicht realistisch." Das alles sei aber noch Zukunftsmusik. Ohnehin müssten die Mitglieder des Vereins befragt werden.

Womöglich gibt es dann unter FCC-Mitglieder dieselbe Debatte wie derzeit beim DOSB: Handelt es sich bei E-Sport um Sport? Für Andreas Trautmann ist das eindeutig: "Schon die Definition des Begriffs Sport beinhaltet aus meiner Sicht auch den E-Sport." Die gesellschaftliche Akzeptanz werde weiter wachsen. "Heute hinterfragt niemand mehr, ob Schach oder Darts Sportarten sind. Natürlich sind sie das."

Das sieht auch Nicolas Meisner so. Die Akzeptanz des E-Sport sei nur eine Frage der Zeit: Wenn Menschen, die mit dem Computerspielen aufgewachsen sind, künftig die wichtigen gesellschaftlichen Positionen besetzten, werde niemand mehr fragen, was E-Sport ist.