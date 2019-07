Die Wahl von Ursula von der Leyen zur neuen EU-Kommissionspräsidentin wird von den Thüringer EU-Abgeordneten unterschiedlich bewertet. Die CDU-Europaabgeordnete Marion Walsmann sagte MDR THÜRINGEN, sie sei sehr froh. Jetzt habe die EU eine Kommissionspräsidentin, die sich ihrer Aufgabe bewusst sei. Von der Leyen habe in ihrer Rede am Vormittag die Hand ausgestreckt für ein starke proeuropäische Mitte.

Mit Blick auf das knappe Abstimmungsergebnis sagte Walsmann, sie wolle nicht bewerten, ob von der Leyen auch mit Stimmen aus dem rechten Lager gewählt wurde. Es sei eine geheime Wahl gewesen und von der Leyen habe die notwendige Mehrheit errungen. In Bezug auf die Bundesregierung erwartet Walsmann keine großen Auswirkungen. Allerdings sei durch das Abstimmunsgverhalten der deutschen SPD-Abgeordneten im EU-Parlament Vertrauen verloren gegangen. Das müsse nun in der praktischen Arbeit wieder hergestellt werden.

Eher verhalten reagiert Thüringens Europaabgeordneter Martin Schirdewan von der Linken. Er sagte MDR THÜRINGEN, man werde sehen, was Ursula von der Leyen konkret an Vorschlägen unterbreiten wird. Trotz ablehnender Haltung sei die Linke an konstruktiver Zusammenarbeit interessiert. Als Beispiel nannte der amtierende Fraktionschef der Linken im EU-Parlament das Stärken von Arbeitnehmerrechten, die humanitäre Flüchtlingspolitik oder den Klimaschutz.