Europawahl CDU gewinnt knapp vor AfD in Thüringen

Bei der Europawahl in Thüringen hat die CDU am Sonntagabend knapp vor der AfD gewonnen. Die Christdemokraten lagen nach der Auszählung aller 3.027 Wahlbezirke bei 24,7 Prozent der abgegebenen Stimmen. Knapp dahinter lag die AfD mit 22,5 Prozent. Sie konnte damit ihr Wahlergebnis von 2014 mehr als verdoppeln.

Wähler warten vor einem Wahllokal in Erfurt darauf, ihre Stimmen abgeben zu können. Bildrechte: dpa

Die CDU erzielte ihr mit Abstand bestes Ergebnis im Eichsfeld, wo sie auf fast 42 Prozent Stimmenanteil kam. Die AfD wiederum war vor allem in Ostthüringen stark, in der Stadt Gera landete sie mit fast 30 Prozent der Stimmen auf Platz eins. Jena wiederum zeigte sich als Hochburg der Grünen: Sie wurden hier mit rund 21 Prozent stärkste Partei.



Der Thüringer SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee äußerte sich am Abend enttäuscht über das bundesweite Ergebnis seiner Partei, die auf Bundesebene fast zwölf Prozentpunkte im Vergleich zur Europawahl vor fünf Jahren verloren hat. Sie habe es nicht geschafft, verloren gegangenes Vertrauen bei den Wählern zurückzugewinnen. Mit Blick auf die Landtagswahl Ende Oktober in Thüringen sagte der SPD-Vorsitzende: "Zuhören und Ärmel hochkrempeln. Wir lassen uns nicht entmutigen. In fünf Monaten kann viel geschehen."